Люксовый модный бренд одежды Loewe раскритиковали за новую коллекцию. В ней есть куртка и брюки в широкую вертикальную полоску, которую сравнили с формой узников концлагерей. Об этом сообщает Diet Prada в Instagram.

"Сложно представить что-то помимо формы узников концлагерей в этом костюме за 1840 долларов из коллекции Loewe William De Morgan, которая должна "показать свободу воображения", - говорится в сообщении.

Фото: instagram.com/diet_prada

Уточним, что после этого куртка и брюки пропали с сайта, а сама компания принесла извинения через свой инстаграм.

"Нам стало известно, что один из образов в журнале и в нашей коллекции гончара Уильяма де Моргана может быть неверно воспринят как отсылка к одному из наиболее неприятных моментов в истории человечества", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, немецкий аукционный дом выставил на продажу памятные вещи времен нацистской Германии. Среди лотов нашивки на одежду, портсигар Германа Геринга, а также вечернее платье Евы Браун.

Ранее "Страна" писала, что дом, где родился Гитлер, переделают в полицейский участок.