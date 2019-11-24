В Кельтском море бассейна Атлантического океана (омывает часть Ирландии, Великобритании и Франции) погиб украинский моряк, получивший сильную травму во время шторма. Об этом сообщает на Facebook Фонд помощи морякам "Ассоль".

Как сказано в записи в соцсети, 57-летний гражданин Украины работал на сухогрузе Alma, ходящим под флагом Мальты.

22 ноября сухогруз связался с береговыми службами Франции и запросил медицинскую помощь моряку, находившемуся в критическом состоянии. Как выяснилось, мужчина получил травму в результате шторма, когда корабль находился примерно в 150 км к западу от Бреста.

Скриншот: Facebook/ assol.fund

Команда медработников прибыла на борт сухогруза в вертолете. Однако в ночь на 23 ноября врачи констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.

Точная причина смертельного ранения мужчины неизвестна. Вероятно, он ударился о какой-нибудь предмет на палубе при сильной качке.

В Фонде отметили, что по правилам моряки не должны выходить на палубу в неблагоприятных погодных условиях, если от этого напрямую не зависит безопасность судна и экипажа.

Летом "Страна" рассказывала, два украинских моряка погибли от отравления метиловым спиртом на борту танкера "Магус" в Черном море у берегов РФ.

А прошлой зимой в результате кораблекрушения у берегов Самсуна (Турция) на Черном море погибли четыре гражданина Украины.