В воскресенье, 24 ноября, в Румынии начался второй тур президентских выборов. Действующий президент Клаус Йоганнис соревнуется с бывшим премьером Вирикой Денчиле, передает DW.

Так, в первом туре победу одержал Йоганнис, набрав 36% голосов. Денчиле тогда получила 24% голосов избирателей. Согласно прогнозу аналитиков, победа во втором туре также достанется ему.

Уточним, что Клаус Йоганнис известен в стране благодаря своей проевропейской позиции.

Напомним, что на выборах президента Украины нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан участвовал как журналист телеканала "1+1".

Ранее "Страна" писала, что бывший спецпредставитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе, где сказал, что не верит во вмешательство Украины в американские выборы.