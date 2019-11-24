В Сумах полиция расследует убийство мужчины, который занимался продажей недвижимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Убитому мужчине было 46 лет. Его тело нашли в помещении, которое он арендовал под офис. Как установили правоохранители, причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в живот.

При этом в офисе были явно заметны следы борьбы, вещи оказались разбросаны.

В связи с обнаружением тела полиция начала досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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