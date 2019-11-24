В субботу вечером, 23 ноября, в Днепре произошло возгорание дома, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, обращение в службу поступило в 18:30. Сообщалось, что произошло возгорание дома на улице Навигационной Новокодацкого района Днепра.

"По указанному адресу направлены отделения 4 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома, откуда распространилась на крышу. Огнем уничтожено домашнее имущество и крыша дома на общей площади 50кв.м. Пожар локализован в 19:16 и ликвидирован в 20:52", - говорится в сообщении.

В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1970-го года рождения.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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