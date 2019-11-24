В России самолет совершил экстренную посадку из-за того, что у пилота произошел сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Пассажирский самолёт Москва — Анапа экстренно сел в Ростове-На-Дону из-за того, что второму пилоту стало плохо. Позже он скончался. Командир воздушного судна связался с диспетчерами и сообщил о самочувствии напарника. Полёт прервали, приземлились в аэропорту "Платов", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Mash

Уточняется, что пилоту по прибытию самолета вызвали "скорую", но спасти его не удалось. Причиной гибели называют сердечный приступ. Позже выяснилось, что мужчину звали Дамир Ахметов. Ему было 49 лет.

Напомним, в четверг, 21 ноября, в аэропорту Одессы произошло уже две самолетные аварии.

Как известно, вечером в четверг, 20 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний".