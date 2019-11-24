В Киеве стартовал автопробег в знак протеста против открытия рынка земли в Украине. Об этом в своем Facebook написала бывшая народная депутат Надежда Савченко, которая тоже принимает участие в мероприятии.

Во время автопробега Савченко через громкоговоритель призвала всех неравнодушных присоединиться к акции, а также устраивать собственные флешмобы, чтобы донести до власти свою позицию. Также она предложила присылать мешки с землей к парламенты, чтобы засыпать ею депутатов.

Видео: Facebook/ Savchenko.Nadiia

По словам политика, разрешение продажи земли нарушает Конституцию Украины. К тому же земля - это единственное богатство, оставшееся у разграбленной олигархами страны.

Также Савченко анонсировала продолжение протестной акции на Майдане Независимости в 14:00.

Подобный акции начались в октябре. Так, 3 числа в Киеве под зданием парламента прошел митинг, который организовала "Всеукраинская Аграрная Рада".

Неделю назад состоялся митинг под стенами Офиса президента. В нем тоже участвовала Савченко.