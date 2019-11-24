Избитый в Днепре активист Владимир Мельничук заявил, что подозревает в нападении организацию "С14". Об этом он рассказал UA:Дніпро.

"Вполне возможно, что это может быть связано с тем, что у нас накануне был конфликт с С14. Сейчас мы пытаемся выяснить ли это связано, или это кто другой. Конфликт был связан с тем, что у нас было мероприятие "Майдан: устная история". Наша ГО организовывала презентацию книги. В процессе организации мероприятия от С14 возникли странные ситуации, что они поставили лого на запад. Позиционировали, что это их мероприятие. У организаторов возник вопрос, согласовывалось ли с кем-то. Никто не дал ответа", - сказал он.

Владислав Мельничук. Фото: facebook.com/suspilne.dnipro

Кроме того, активист не исключает, что избиение могло быть связано с их просветительской и антикоррупционной деятельностью.

Фото: facebook.com/suspilne.dnipro

Напомним, 23 ноября в Днепре пятеро неизвестных в балаклавах избили двух активистов от общественной организации "Сообщество активной молодежи – САМ". Об это сообщила председатель правления ОО "ZMINA.

Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала эффективно расследовать все случаи убийств украинских журналистов и активистов, дела по которым затягиваются годами.