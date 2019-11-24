Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в бюджете заложены 440 млн грн на создание телеканала, который будет вещать на территории оккупированного Донбасса. Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

По его словам, вещание будет осуществляться на базе канала UATV. Сейчас чиновники ведут переговоры о наличии на этом телеканале контента украинских телевизионных групп. Специально для этого в бюджете предусмотрено несколько сотен миллионов гривен.

"У нас есть на UATV примерно 440 млн грн. На наш взгляд, на сегодняшний день этого достаточно. Дальше будем смотреть", - подчеркнул он.

Кроме того, Бородянский допустил, что вещать телеканал будет как на украинском, так и на русском языке. Концепция канала предполагается информационно-развлекательная.

Напомним, 30 октября Бородянский утверждал, что канал для вещания на неподконтрольную Украине территорию Донбасса будет готов через три месяца.

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский назвал этапы примирения на Донбассе.

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