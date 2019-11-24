Бывший глава Администрации президента Игорь Райнин высказал свое отношение к странной ситуации, когда президент Владимир Зеленский не позвал мэра Харькова Геннадия Кернеса на представление нового губернатора области Алексея Кучера, состоявшееся 6 ноября.

Райнин прокомментировал это событие в интервью "Стране".

"Считаю это неправильным. Персональное отношение в подобных случаях не имеет значения. Зовут в силу должности. А Кернеса, рискну предположить, сознательно не пригласили, потому что пропустить фамилию мэра сложно", - отметил Райнин.

Он также напомнил, что на знакомство с Кучером не пригласили не только Кернеса.

"Не были приглашены депутаты облсовета, руководители больших госпредприятий - а мы говорим о промышленном востоке. Не пригласили также ректоров вузов, при том что Харьков - это столица образования и науки. Такая ситуация впервые. Это однозначно неправильный подход", - дал оценку собеседник нашего издания.

На вопрос журналиста, не стоит ли перед Кучером задача уменьшить значение Кернеса для Харькова, Райнин ответил с иронией.

"Какой рейтинг у Кучера, позвольте узнать? Высокий рейтинг могут снижать только оппоненты, облеченные не менее большим доверием людей", - сказал Райнин.

Он также считает, что представители власти на местах уже не смогут "выехать" на рейтрнге Зеленского.

"Если кто-то считает, что по-прежнему можно все выиграть на Зеленском, то он в плену глубоких иллюзий, которые приведут к серьезным ошибкам. Я могу предположить, что главу Харьковской области знают от силы до 5% жителей области. Я вхожу в 95% людей, которые его не знают. Но первые действия четко демонстрируют его крайнюю неопытность и огромное количество ошибок. Перспектив явно немного", - полагает Райнин.

При этом, он считает неправильным называть Кучера человеком Авакова.

Ранее "Страна" анализировала, чем чревато наметившееся противостояние нового губернатора Харьковщины и Кернеса.

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