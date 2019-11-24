В Одессе разыскивают двух малолетних воспитанниц детского центра Лазаренко Виолетту и Виталину. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Киевским отделом полиции в городе Одессе разыскиваются Лазаренко Виолетта, 2009 года рождения, и Лазаренко Виталина 2011 года. Сестры 23 ноября сбежали из детского учреждения, место их нахождения пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Виталина. Фото: od.npu.gov.ua

Примеры Виолетты: худощая, русые длинные волосы и карие глаза. Примеры Виталины: худощавая, черные длинные волосы и карие глаза.

Виолетта. Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, 10 ноября в Одессе из детского приюта сбежали 6 воспитанников. В розыск их объявила полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в одесском детском приюте "Свитанок" начальство заведения и полицейские Хмельницкого районного отдела избивают и пытают малолетних воспитанников.