В Одессе из интерната сбежали две сестры. Фото
В Одессе разыскивают двух малолетних воспитанниц детского центра Лазаренко Виолетту и Виталину. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Киевским отделом полиции в городе Одессе разыскиваются Лазаренко Виолетта, 2009 года рождения, и Лазаренко Виталина 2011 года. Сестры 23 ноября сбежали из детского учреждения, место их нахождения пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Виталина. Фото: od.npu.gov.ua
Примеры Виолетты: худощая, русые длинные волосы и карие глаза. Примеры Виталины: худощавая, черные длинные волосы и карие глаза.
Виолетта. Фото: od.npu.gov.ua
Напомним, 10 ноября в Одессе из детского приюта сбежали 6 воспитанников. В розыск их объявила полиция.
Ранее "Страна" сообщала, что в одесском детском приюте "Свитанок" начальство заведения и полицейские Хмельницкого районного отдела избивают и пытают малолетних воспитанников.