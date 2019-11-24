Глава администрации Петра Порошенко Игорь Райнин обрисовал причины, по которым его бывший шеф потерпел поражение на выборах весной 2019 года. Свое видение ситуации Райнин изложил в интервью "Стране".

По мнению экс-чиновника, в избирательной кампании Порошенко совсем не учел интересы юго-востока. И сам Райнин, по его словам, был против этого.

"В избирательной кампании я не участвовал, у нас в определенной мере разошлись видения государственной политики в отношении восточных и южных областей страны. С одной стороны, никто не ставил под сомнение их важность и необходимость развития, с другой - вся государственная политика и кампания были построены на уменьшении роли и значимости юго-востока. Для меня это болезненно. Я родился и вырос в Харькове. Я очень хорошо чувствую и понимаю моих земляков. Я не мог принять такую идеологическую тактику", - признался Райнин.

Также он отметил, что на востоке иначе относятся к идеологической триаде кампании Порошенко "Армия, язык, вера", чем на западе Украины.

"На мой взгляд, юго-восток просто не увидел себя в этой триаде. При этом нельзя говорить, что данные регионы не патриотичны. Это абсолютно не так, достаточно много военных из этой части страны защищают Украину. Просто государственная политика как бы не втянула в себя людей. Они не почувствовали себя востребованными до конца, в том числе и во время избирательной кампании. Я одинаково люблю всю Украину от Закарпатья до Донбасса, мы единая страна. Но в ней каждый человек должен чувствовать себя вовлеченным в государственный процесс. А было слишком много решений, которые не были восприняты юго-востоком. Отсюда такие результаты голосования в этих регионах. Я об этом предупреждал", - сказал Райнин.

По его словам, Порошенко предупреждение услышал, но никаких мер не предпринял.

"Наверное штаб видел кампанию по-другому", - объяснил его действие собеседник "Страны".

Напомним, Райнин еще в январе 2019 года был уверен, что Порошенко проиграет избирательную гонку. А в мае чиновник подал в отставку с поста главы Администрации президента.