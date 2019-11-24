Сегодня, 24 ноября, в польском городе Гливице в 17:00 по киевскому времени состоится финальный концерт Детского Евровидения-2019. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, концерт состоится на "Арене Гливице". В нем примут участие представители 19-ти стран, среди которых есть и Украина. Нашу страну будет представлять София Иванько. Она будет выступить под 13-м номером.

Победителя Детского Евровидения будут определять путем суммирования баллов, которые получат конкурсанты от национального жюри и во время онлайн-голосования, которое будет проходить в два этапа.

Напомним, 13-летняя киевлянка София Иванько, обойдя 9 конкурентов, среди которых была дочь соратника президента Зеленского Евгения Кошевого, победила в национальном отборе на детское Евровидение.

Ранее "Страна" сообщала, что в России пригласили на свой нацотбор на детское Евровидение юных певцов из Украины.