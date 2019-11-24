Власти Испании расследуют вмешательство российских спецслужб в события вокруг попытки провозглашения суверенитета Каталонии. По делу в провинции Жирона задержаны граждане России и Украины. Об этом сообщает El Mundo.

Полиция провела рейд против двух иностранных граждан в Жироне еще 4 октября. Мужчин, гражданина РФ и гражданина Украины, задержали, когда они ехали по трассе AP-7 в сторону Франции на Mercedes с белорусской регистрацией. При осмотре машины сотрудники гражданской гвардии нашли российскую гранату M-75 "в идеальном состоянии".

Национальный суд Испании установил связь задержанных с российской разведкой. А именно с офицером ГРУ Денисом Сергеевым, который посещал Барселону минимум два раза под именем Сергее Федотова, в том числе один раз - за три дня до референдума о независимости Каталонии. Следователи из группы Bellingcat называют Сергея Федотова третьим участником отравления в британском Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Испанские правоохрнители не исключают, что задержанные граждане связаны с лидерами каталонских сепаратистов.

Между тем в посольстве и генконсульстве России заверили, что ничего не знают о задержанном "шпионе".

"Уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало", - заявили сотрудники МИД РФ.

Охота за российскими шпионами идет по всей Европе. Летом Австрия объявила в международный розыск агента РФ Игоря Зайцева. А в прошлом году в Нидерландах были задержаны два российских шпиона, которые якобы планировали получить доступ к данным лаборатории в швейцарском Шпице.