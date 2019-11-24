В пятницу, 22 ноября, Государственный департамент США обнародовал почти 100 страниц документов, имеющих отношение к администрации президента Дональда Трампа и Украине. Об этом сообщает American Oversight, в ответ на чей иск были опубликованы документы.

Среди документов есть электронные письма, подтверждающие многочисленные контакты в марте 2019 года между государственным секретарем Майком Помпео и адвокатом Трампа Руди Джулиани. Например, имейл от 28 марта содержит список запланированных звонков к Помпео, в частности от Джулиани (на 29 марта), и от члена Палаты представителей Девина Нуньеса (на 1 апреля).

В пакете документов также есть адресованное в Госдеп письмо шести бывших послов США в Украине, в котором они выражают обеспокоенность атак на Мари Йованович.

Исполнительный директор American Oversight Остин Эверс прокомментировал это событие.

"Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгрессу. Потому что это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы способствовать грязной кампании против посла США (Мари Йованович - Ред.)", - заявил Эверс.

По словам директора, сокрытие материалов красноречиво доказывает, что Белый дом препятствует правосудию.

Ранее "Страна" цитировала заявление Джулиани о том, что он хранит компромат на семью Байденов.

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