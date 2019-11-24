Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Джулиани, речь идет о документах в которых содержится информация о том, как Байдены в течение четырех десятилетий зарабатывали деньги, используя служебное положение.

"Заявление, которое я делал несколько раз о наличии страхового полиса, - это сарказм. Оно относится к документам в моем сейфе о монетизации семьей Байденов в течении 4 десятилетий их положения", - написал адвокат.

Скриншот: Twitter/ RudyGiuliani

Джулиани добавил, что если он исчезнет, хранящийся в его сейфе компромат незамедлительно будет опубликован на основании RICO, то есть Федерального закона о противодействии рэкету и коррупции.

Напомним, 16 ноября Федеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки начала расследование в отношении Джулиани.

По делу адвоката выразил согласие дать показания глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.