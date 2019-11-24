25 ноября 2019 года исполняется 4 года с тех пор, как Украина официально не импортирует газ из России для собственного потребления.

В тот день на заседании Кабинета Министров Украины тогда еще премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что правительство поручило НАК "Нафтогаз Украины" прекратить покупать газ у России. Импорт газа из России по контракту, заключенному между "Нафтогазом" и "Газпромом", был сразу прекращен.

Причиной отказа покупки газа у "Газпрома" стала его завышенная цена.

С тех пор Украина перешла на реверсные схемы поставки голубого топлива - то есть мы получаем в том числе российский газ, но через Европу.

В России реверс называют фикцией. Например, весной 2019 года президент Владимир Путин заявил, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа.

"Наш газ, который идет в Западную Европу, — газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно: утром пускать газ по трубе с транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идет на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс", - сказал российский президент.

Ранее "Страна" анализировала, как у Владимира Зеленского будут по-новому решать газовый вопрос.

Мы также писали, что в РФ анонсировали очередную встречу по газу с украинской стороной на следующей неделе.