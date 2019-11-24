В пресс-службе Операции объединенных сил отчитались, что 23 ноября в зоне конфликта в Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Сводка о текущих событиях представлена в Facebook-аккаунте ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Три обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Южное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 5 обстрелов: два у Песков, два раза вблизи Водяного и один неподалеку от Верхнеторецкого.

Потерь среди личного состава ВСУ не было.

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу, 22 ноября, из-за обстрелов в Донбассе один украинский военный получил ранения. Еще один погиб в ДТП.

Также мы писали о смерти в госпитале Харькова комбрига 128-й бригады, подорвавшегося на мине в зоне ООС.