В Калуше Ивано-Франковской области толпа людей атаковала "скорую помощь", безосновательно обвиняя женщину-фельдшера в пьянстве. Об этом сообщает сайт Вікна.

Инцидент произошел вечером 21 ноября на проспекте Леси Украинки, когда медики отправились помогать пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Его подробности журналистам рассказал исполняющий обязанности главного врача Калушской станции скорой и неотложной медицинской помощи Юрий Ейна, который был на месте происшествия.

По словам врача, бригада приехала на место аварии очень быстро - в течение шести минут, хотя для выездов по городу отводят 10 минут. Однако это не спасло медиков от упреков в том, что они долго ехали.

Вскоре "скорую" заблокировала разозленная толпа. Люди окружили машину и вели себя агрессивно, угрожая медработникам и оскорбляя их.

Ейна прибыл на место конфликта, но его не подпускали к машине, потому что он якобы приехал выгораживать своих работников. В конце концов он пробился к "скорой" и узнал причину недовольства толпы: 44-летнюю женщину-фельдшера обвиняли в том, что она пьяна, так как "у нее блестят глаза и она трясется".

Ейна не поверил обвинениям, поскольку знал фельдшера как добросовестную работницу, вообще не употреблявшую алкоголь. А ее стаж на "скорой" составляет более 20 лет.

В итоге несчастную женщину, находившуюся в кабине "скорой", силой вытащили из машины и посадили в салон. В нем уже находились люди из толпы и работник полиции с прибором для определения содержания алкоголя в крови.

"Более того, четыре-пять человек держали мобильные перед лицом фельдшера и снимали это все на видео. Сопровождалось все криками, матом, оскорблениями и угрозами. Аргументы, что это ненормально, что они не имеют права так себя вести, не произвели никакого впечатление", - рассказал Ейна.

Женщина согласилась пройти тест на алкоголь. От стресса у нее около 20 минут не получалось как следует подуть в трубку. В конце концов проба была сделана и показала отрицательный результат. После этого посторонние вышли из машины и толпа начала расходиться. Никто не извинился перед медиком.

Примечательно, что все это время рядом находились работники полиции, однако никто не защитил женщину от хамства и угроз.

Пока толпа мучила фельдшера, в диспетчерскую медицинской службы поступило около 20 звонков. И столько же - в полицию с сообщениями о пьяном фельдшере.

Ивано-Франковский областной центр экстренной медицинской помощи, которому подчиняется служба Калуша, передал заявление в полицию об инциденте. Врачи считают, что правоохранители должны были защитить медиков от произвола толпы.

По словам Ейна, отсутствие защиты, тяжелые условия работы, зарплата меньше 5 тысяч грн и несправедливые обвинения приводят к тому, что в "скорой" никто не хочет работать. Калуш и Калушский район обслуживают всего шесть бригад "скорой", в том числе четыре - лекарственные.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Черноморске Одесской области пьяный мужчина напал на бригаду экстренной медицинской помощи, приехавшей на вызов к его матери.

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