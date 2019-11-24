В Москве прошло вручение музыкальной премии "Золотой Граммофон", на которую пришли украинские певицы Ани Лорак, Вера Брежнева и Светлана Лобода.

Ани Лорак получила две статуэтки - за песни "Сумасшедшая" и "Сон". Об этом она написала в Instagram. На вручение певица надела синий костюм необычного кроя.

Фото: Ани Лорак инстаграм

Еще одна украинская певица Вера Брежнева также выбрала наряд сложного ассиметричного кроя. Как и у Лорак, у нее две статуэтки - за песни "Любите друг друга" и дуэт с Еленой Север "Зла не держи".

Фото: Русское радио Инстаграм

Лорак и Брежнева сделали совместное фото.

Фото: Ани Лорак инстаграм

Светлане Лободе в леопардовом наряде досталась одна награда.

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Напомним, что Светлана Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна "Frau & Mann", сыграв роковую женщину.

А Ани Лорак дала интервью, в котором рассказала, как пережила расставание с Муратом и начала жизнь с чистого листа с молодым бойфрендом.