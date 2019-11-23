Создатель Telegram Павел Дуров принес извинения пользователям мессенджера, которые в пятницу, 22 ноября, столкнулись с проблемой отправки сообщений из-за масштабного сбоя. Пост с извинениями бизнесмен опубликовал на своем канале в мессенджере.

"Вчера с 13:00 до 14:00 по Гринвичу около 15% пользователей, которые были онлайн, испытывали проблемы с подключением к Telegram. Это в основном затронуло пользователей из Германии, Ирака, Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое мы не смогли доставить в течение этого часа", - написал Дуров.

Он также привел статистику, согласно которой число пользователей Telegram растет со скоростью 50% ежегодно.

"Такой быстрый темп роста, к сожалению, все еще сопровождается некоторыми проблемами... Мы стремимся сделать нашу платформу максимально надежной. Мы гордимся тем, что, даже несмотря на некоторые попытки нарушить его доступность (например, DDoS атака из Китая в июне), с каждым годом Telegram становится все менее склонным к таким проблемам", - завершил пост создатель мессенджера.

Скриншот: Telegram/ Durov's Channel

Как писала "Страна", вчера вслед за сбоями в Telegram начались проблемы с соцсетями Facebook и Instagram.

С Facebook такая напасть случается довольно часто. Например, летом по всему миру в соцсети не отображались фото.