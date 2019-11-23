Советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что в НАТО пока не заинтересованы в приеме Украины в свои ряды. Об этом он сказал на форуме по безопасности в канадском Галифакс, передают РИА Новости.

О'Брайену задали вопрос, нужно ли НАТО активизироваться, чтобы защитить Украину от российской агрессии. Советник президента США на это ответил, что, по его мнению, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.

"Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией", - уточнил О'Брайен и подчеркнул, что НАТО создавалось, чтобы не допустить конфликта с Россией.

Напомним, что ранее Украина попросила добавить ее в Программу расширенных возможностей НАТО.

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