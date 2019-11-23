Помощник президента по вопросам внешней политики Андрей Ермак, отставки которого требовали на "Майдане желтых повязок" 21 ноября, заявил, что против него скоро возрастет число информационных атак. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Андрей Ермак, который является одним из главных переговорщиков от Украины по Донбассу, связал это с политиками, которым невыгодно, чтобы прекратилась война.

"В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней - как материально, так и политически, наращивая рейтинг. Поэтому я не удивляюсь информационным атакам на меня, это логичный шаг с их стороны. Запомните этот пост, как говорится: в ближайшее время количество информационных атак против меня сильно увеличится.

Почему? Потому что в составе команды президента Зеленского я сегодня прилагаю много усилий для того, чтобы война была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины - восстановлены" - написал Ермак.

В качестве примера он привел вопросы, которые ему задавали на телеканале "Прямой", связанным с Петром Порошенко.

Там интересовались, связан ли он с российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом (считается близким к Путину) через компанию "Интерпромфинанс-безопасность", которая имеет общий бизнес с компанией "Сарыч".

По словам Ермака, ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности оно не вело, что можно подтвердить документально с 2011 года.

"То есть, еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", а утверждение, что "в 2018 году Андрей Борисович Ермак де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом", является манипулятивным и не соответствующим действительности. Собственно, именно так я прокомментировал журналистских запрос, однако почему-то в эфире его порезали, и подали только часть" - написал помощник президента.

Также он прокомментировал информацию о том, что солгал о гибели своего брата

"Мой брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. В августе 2014 он получил контузию, и до сих пор страдает от тяжелых мигреней и перенес тяжелую операцию по восстановлению зрения. Поэтому фраза журналистов Прямого канала о том, что он "остался невредим" является неправдой" - написал Ермак.

Также он написал, что исходя из сюжета "Прямого" его обвиняют в следующем:

"1. Я лично ответственный за импичмент Трампа.

2. Я полгода работаю в интересах России (как мне удается совмещать пункт 1 и пункт 2 непонятно, надеюсь в следующих выпусках мы узнаем больше)

3. Меня сравнили с Саддамом Хусейном, Риббентропом и Штирлицем (мощное комбо, ничего не скажешь)"

Скриншот: Facebook

Ранее "Страна" разбиралась, как вражда Ермака и главы Офиса президента меняет политику Зеленского.

Также мы писали, что еще до инаугурации Зеленский обсуждал с Ермаком и Богданом, как избежать давления Трампа из-за Байдена.