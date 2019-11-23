Украинский 34-летний шпажист Игорь Рейзлин стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию, который состоялся в швейцарском Берне. Об этом сообщает сайт Sport.ua.

В соревнованиях по шпаге украинец, призер чемпионата мира-2019, в финале победил россиянина Вадима Анохина со счетом 11:10. Для Рейзлина эта победа на этапе Кубка мира стала первой в карьере.

Еще один украинец - Роман Свичкар - завоевал бронзу. В полуфинале он уступил все тому же Анохину со счетом 8:15.

Лидер украинской команды Богдан Никишин выбыл из соревнований еще в четвертьфинале.

В этом году наши мастера фехтования не перестают радовать поклонников. Например, 20 июля Ольга Харлан выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле, который проходил в Будапеште.

А за месяц до этого Харлан стала чемпионкой Европы.