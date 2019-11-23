Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего посла Мари Йованович, досрочно отозванную с Украины, в том, что она около года отказывалась вешать официальный портрет главы государства в здании посольства в Киеве. Об этом Трамп сказал во время интервью телеканалу Fox News.

Тамп признался, что не может назвать дипломата ангелом. "Она - не ангел. Этот посол, о которой говорят, что она такая замечательная, не хотела вешать мой портрет в посольстве", - сказал он и добавил, что ему не нравилось многое из того, что она делала.

Между тем представитель юридической команды Йованович пояснил СМИ, что посольство повесило портреты Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, как только они поступили из Вашингтона.

О том, что действительно была задержка с доставкой портретов Трампа и Пенса для зданий федерального правительства США, в 2017 году писало издание The Washington Post. Сотрудники издания связали задержку с тем, что Трамп и Пенс не провели официальные фотосессии.

Ранее "Страна" приводила еще одну претензию Трампа к Йованович, что дипломат везде работает плохо, где бы ни появилась.

Также мы писали, что Йованович рассказала о своей реакции, когда узнала, что Трамп назвал ее "не очень хорошей женщиной".