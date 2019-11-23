Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил готовность дать показания в рамках федерального расследования США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом Коболев заявил в интервью американскому изданию Time.

Глава "Нафтогаза" уверен, что его пригласят для дачи показаний. "С большой вероятностью меня пригласят для дачи показаний по этому делу. Если бы меня позвали, я был бы готов приехать и дать показания", - сказал он.

Показания Коболева могут подтвердить или опровергнуть недавние утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что соратники Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман пытались использовать свои связи с адвокатом и администрацией Трампа для замены руководства "Нафтогаза".

На вопрос, готов ли он рассказать прокурорам о Джулиани или о Парнасе и Фрумане, Коболев ответил: "Обоих. Все связано".

При этом глава правления украинской компании не стал раскрывать, что именно мог бы рассказать следователям. "Я не хотел бы опережать мои показания", - пояснил он.

Кроме Коболева, в расследовании принял участие еще один руководитель "Нафтогаза" Андрей Фаворов. Он пообщался со следователями в четверг.

Как сообщала "Страна", Парнас заявил о готовности рассказать Конгрессу США о прошлогодних встречах в Вене главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей Дэвида Нуньеса и бывшего украинского прокурора Виктора Шокина.

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