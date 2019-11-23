Компания Tesla разработала электрический квадроцикл, который будет продавать вместе с электрическим пикапом. Об этом стало известно 22 ноября на презентации пикапа и из Twitter Илона Маска.

На презентации 22 ноября Tesla основное внимание было уделено электрическому пикапу Cybertruck. Однако в конце Илон Маск рассказал, что компания также разработала электрический квадроцикл. Сотрудник компании показал его в деле, открыв крышку грузовой площадки пикапа с рампой и заехав не нее. После этого он подключил квадроцикл к зарядному устройству в грузовом отсеке, продемонстрировав, что аппарат можно заряжать от автомобиля после поездки.

Видео: YouTube/ Tyler Maxted

На презентации Маск не рассказал, будет ли компания продавать квадроцикл, или это демонстрационный прототип, который не станут выпускать серийно. Кроме того, на странице предзаказа Cybertruck нет упоминаний об этом транспорте.

Но позже Маск подтвердил в Twitter, что компания будет производить аппарат, но в первое время он окажется доступен только в качестве дополнительной опции при покупке электропикапа.

"Электрический квадроцикл на двоих от Tesla сначала пойдет в качестве опции для Cybertruck", - написал глава компании.

Скриншот: Twitter/ elonmusk

Кроме того, стало известно, что квадроцикл получил название Cyberquad. Его основные параметры пока не объявлены.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о презентации и характеристиках электрокара Cybertruck.

А в начале ноября мы писали, что Маск за неделю разбогател на $2 млрд, и теперь его состояние достигло $22,9 млрд.