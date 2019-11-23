В Малайзии скончалась последняя в стране самка суматранского носорога, и с сегодняшнего дня этот вид считается вымершими в азиатском государстве. Печальную новость опубликовало в Twitter государственное информационное агентство Малайзии "Бернама".

Умершей самке по кличке Иман было 25 лет. Иман поймали в 2014 году и с тех пор она находилась под опекой в специальном центре на острове Борнео.

Скриншот: Twitter/ bernamadotcom

Суматранский носорог - самый маленький и самый древний среди пяти существующих сейчас видов этих животных.

Когда-то суматранские носороги обитали по всей южной и юго-восточной Азии. Но теперь вид почти исчез в дикой природе: осталось всего от 30 до 100 животных. Вид находится на грани вымирания.

Суматранские носороги больше всего страдают от деятельности человека Одна из главных угроз для вида - это раздробленность небольших популяций животных на разных территориях. Она ставит под сомнение успешное восстановление вида. Попытки восстановить его в Малайзии потерпели неудачу. В конце мая в малайзийском заповеднике умер последний самец суматранского носорога.

А год назад в Кении не стало последнего в мире самца северного белого носорога.