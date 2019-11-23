Сотни тысяч человек 23 ноября приняли участие в антиправительственных демонстрациях в Колумбии, с которой Украина недавно подписала безвизовое соглашение. Об этом сообщает ВВС.

Протесты начались еще в четверг и стали крупнейшими за многие годы. Участники протестов недовольны готовящимися реформами в области налогообложения и пенсионного обеспечения, а также планами приватизации государственных компаний. При этом правительство утверждает, что не намерено проводить никаких реформ, а если и будет это делать, то только после консультаций с профсоюзами.

В связи с протестами мэр столичной Боготы Энрике Пеньялоса объявил о введении в субботу комендантского часа в трех районах города с 8.00. Но затем расширил его действие на весь город.

"С 21.00 комендантский час будет действовать во всем городе до 6.00 утра", - заявил градоначальник.

Некоторые протестующие нарушили режим комендантского часа и приняли участие в пикетировании резиденции президента Ивана Дуке. Многие люди били в кастрюли, создавая шум.

Фото: bbc.com

Президент объявил по ТВ, что в ближайшие дни начнет в стране "национальный диалог", в котором примут участие представители всех классов и политических сил общества на региональном уровне.

"На следующей неделе я начинаю национальный диалог с целью укрепления существующей программы социальной политики, который позволит нам ликвидировать противоречия в общества в средне- и долгосрочном плане", - заявил Дуке.

Напомним, недавно массовые протесты сотрясали Грузию.

Уже который месяц не утихает и майдан в Гонконге.