Сегодня, 23 ноября, стало известно, что глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попал в больницу. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Крумханзл попал в реанимацию с инфарктом прямо из тренажерного зала.

В ПриватБанке сначала не подтвердили информацию, но затем сообщили, что глава правления все-таки в больнице, но не из-за инфаркта. Об этом в комментарии "УНН" заявил пресс-секретарь Олег Серга.

"Мы не подтверждаем госпитализацию с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает. Это не инфаркт. Это было переутомление", - прокомментировал инцидент Серга.

На вопрос, в больнице какой страны находится глава правления. Серга ответил, что в Украине. Ранее он сообщал, что Крумханзл находится за рубежом.

Петр Крумханзл. Фото: epravda.com.ua

Напомним, что сегодня нардеп Дубинский в своем Telegram-канале написал, что у председателя правления "ПриватБанка" Петра Крумханзла случился инфаркт. Согласно сообщению, Крумханзлу стало плохо в тренажерном зале и он находится в реанимации в состоянии средней тяжести. "Он увлекался самурайским боем на мечах. И, как говорят мои источники, переусердствовал", - написал Дубинский.

Также мы писали, что председатель комитета по нацбезопасности Завитневич подтвердил, что перенес инфаркт.