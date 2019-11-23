Светлана Лобода сыграла одну из главных ролей в клипе "Frau & Mann" группы Lindemann - фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, роман с которым ей приписывают после фестиваля "Жара" в Баку. Ролик появился сегодня, 23 ноября, на YouTube.

Видео: YouTube/ Lindemann Official

В клипе Лобода сыграла работницу фабрики по производству посуды из стекла. По сюжету, она бьет своего начальника Линдеманна по голове пепельницей. Потом выясняется, что героиня приходится женой его брату - вернувшемуся с орбиты космонавту. Все герои встречаются за семейным ужином.

Роль космонавта исполнил второй участник Lindemann - шведский музыкант Петер Тэгтгрен. Песня "Frau & Mann" является заглавной в одноименном альбоме 2019 года проекта Lindemann.

Ранее Светлана Лобода намекнула на свое участие в клипе фронтмена Rammstein, обнародовав постер к нему в своем Instagram.

Фото: Instagram/ lobodaofficial

Светлана Лбода не раз намекала на отношения с Тиллем Линдеманном, который может быть отцом ее дочери Тильды. Но конкретных заявлений ни со стороны певицы, ни со стороны немецкого музыканта, пока не прозвучало.

Ранее "Страна" пыталась разобраться, что происходит между солистом Rammstein и Светланой Лободой: пиар или любовь.

Мы также рассказывали, что в октябре певица отметила свой день рождения вместе фронтменом Lindemann.