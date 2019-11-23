Сегодня, 23 ноября, в Голосеевском районе города Киева, возле ТРЦ Ocean Plaza, водитель белого BMW остановил транспортное средство на проезжей части, заблокировав движение общественного транспорта. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На коротком видео запечатлено, как автомобиль "удобно припарковался" на дороге и заблокировал проезд троллейбусам, а также другим легковым машинам. Личность владельца авто на данный момент устанавливается.

Видео: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом в ДТП погибли два человека, перебегавших дорогу в неположенном месте.

Также мы писали, что появились подробности ДТП с элитным Porsche на Старонаводницкой в Киеве. Как сообщается, когда водитель спускалась вниз, то не смогла удержать машину, так как это был не просто Porsche Macan, а более мощная версия R4. Впоследствии алкотестер показал в ее крови 1,43 промилле.