Фото: 1plus1.ua

Яркий сезон проекта "Танцев со звездами" близится к концу. В пресс-службе канала "1+1" рассказали, чего ожидать от финала шоу в воскресенье, 24 ноября

Претендентов на звание победителей шоу ждут три этапа состязаний. Сначала каждая пара исполнит свой дебютный танец на проекте. Затем участники будут пытаться покорить членов жюри и зрителей своими самыми сильными постановками. А третий этап - это "Танец за жизнь".

За кубок будут состязаться Виктория Булитко, Ксения Мишина и Анна Ризатдинова.

Финал программы поставит рекорд по количеству звездных гостей. Например, впервые на паркет шоу выйдет Настя Каменских, которая представит новую песню "Elefante".

Видео: YouTube/ NKofficial

Также зрители услышат композицию "Balensiaga" группы "Время и Стекло" и песню "Лей, не жалей" Макса Барских. На эфир пожалуют MARUV и Серега.

Балкон будут по очереди вести несколько популярных артистов: после выступлений танцоров станут встречать Олег Винник, DZIDZIO, Ольга Горбачева и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошел полуфинал "Танцев со звездами".

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