Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что недавняя трагедия на складах боеприпасов возле Балаклеи стала следствием должностной халатности, и виновные в инциденте лишатся своих полномочий.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформ".

"Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили", - заявил Хомчак.

Руслан Хомчак. Фото: glavcom.ua

По словам начальника Генштаба ВСУ, это был первый случай, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Он убежден, что события последних дней в Балаклее никак не связаны с подрывами арсеналов, которые были в прошлые годы. Также Хомчак добавил, что никому не простит этого, поскольку отсутствие наказания приводит к стремительному росту беспорядка.

Ранее "Страна" сообщала о том, что произошло на военных складах, где погибли два сапера и четверо ранены. Возможной причиной взрывов на военном арсенале в Балаклее 15 ноября - назвали взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб".

Также мы писали о том, что увеличилось число пострадавших от взрывов в Балаклее.