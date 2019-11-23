Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что РФ не обладает достоверными данными о якобы имевшем место радиационном инциденте в Южно-Китайском море. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам Нарышкина, сейчас СВР перепроверяет информацию. "У нас нет достоверных собственных данных инструментальных, тем более, это не компетенция СВР. Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить", - сказал силовик.

О ядерном взрыве первым сообщил 20 ноября в своем блоге Hal Turner Radio Show ультраправый политический комментатор Гарольд Тернер. Ранее его уже уличали в распространении фейков. В своем посте Тернер сослался на некие военные источники. Он написал, что в Южно-Китайском море часто появляются американские подводные лодки.

В достоверности данных усомнились в Министерстве природы России. Сомневаются в них и в США. Газета The South China Morning Post опубликовала комментарий представителя Пентагона, который сказал об отсутствии инцидентов в Южно-Китайском море. Издание сообщило, что никаких скачков радиации не зафиксировали и китайские службы.

Ранее "Страна"разбиралась, что известно о ядерном ЧП в Южно-Китайском море.