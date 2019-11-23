За сутки, 23 ноября, вооруженные формирования из РФ 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь среди личного состава Операции объединенных сил нет. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Три обстрела позиций украинских военных силы противника осуществили возле населенного пункта Южное. Огонь велся из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

Также противник дважды обстрелял позиции ООС неподалеку от Песков в Донецкой области - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм и другого оружия.

Один раз огонь открывался рядом с Верхнеторецким - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также из автоматических гранатометов. И один раз вблизи Водяного - из автоматических гранатометов.

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу, 22 ноября, на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

Также мы писали, что на Донбассе в военный автомобиль попала ракета.