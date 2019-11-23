Народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале написал, что у председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла случился инфаркт.

Ссылаясь на инсайдера, Дубинский поделился подробностями: Крумханзлу стало плохо в тренажерном зале и он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

"Он увлекался самурайским боем на мечах. И, как говорят мои источники, переусердствовал", - написал Дубинский.

Скриншот: Telegram/ Dubinsky.pro

При этом в банке эту информацию не подтверждают. Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга сообщил: "У нас нет такой информации". Он также добавил, что Крумханзл сейчас находится за границей. "Он сейчас вообще за границу выехал", - цитирует его УНН.

Напомним, недавно Крумханзл заявил, что после смены власти в Украине давление на банк начало усиливаться.

А вчера "Страна" цитировала слова олигарха Игоря Коломойского о том, что ему вернут ПриватБанк в ближайшее время и МВФ в курсе.