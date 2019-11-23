В субботу, 23 ноября, в День памяти жертв голодоморов 12 украинских полярников в Антарктиде зажгли траурные свечи. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на официальной странице в Facebook.

По сообщению, команда украинской антарктической экспедиции почтила память жертв голода 1932-1933 гг вместе со всей Украиной. Полярники зажгли свечи в 16:00 по киевскому времени в знак памяти о погибших.

Фото: Facebook/Национальный антарктический научный центр

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове студенты имитировали массовую смерть от голода на улицах города.

Также мы писали, что Владимирой Зеленский с супругой Еленой приняли участие в траурных мероприятиях ко Дню памяти жертв Голодомора.