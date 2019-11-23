Старший механик танкера "Делфи", потерпевшего крушение у берегов Одессы, рассказал об обстоятельствах катастрофы. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Константин Михайленко сейчас находится в больнице с острым трахеобронхитом. Он описал журналистам подробности бедствия. По его словам, судно было полностью пустым.

"Максимальный экипаж у этого судна пять человек, но втроем мы полностью обеспечивали его функционирование. Мы в Южном стояли в ожидании, и нас сорвало. Правда, один буй мы еще раньше потеряли. Мы не подавали сигнал SOS, так как нечем было подавать: судно было полностью обесточено. Аккумуляторы часов до пяти утра работали, и связь была, но мы даже не знали, где находились", - рассказал механик.

Он добавил, что к танкеру не могли подойти буксиры из-за того, что теряли буксировочный конец или он срывался.

"Прятались мы на судне до последнего на мостике. Когда лежали уже на борту, то часть мостика затапливало. Помощь была постоянно на связи. Электричества не было, потому что судно было обесточено из-за шторма. Топливо перемешалось с водой. Без водолазов мы бы оттуда не выбрались, спасибо им. Огромное спасибо спасателям и врачам", - сказал Михайленко.

Фото: dumskaya.net

Как передают одесские СМИ, двое членов экипажа "Делфи" находятся в больнице. Кроме механика, это еще 59-летний капитан Анатолий Слынько. Медики поставили ему диагноз "общее переохлаждение" и оценили состояние как средне-тяжелое.

После эвакуации спасатели говорили, что командир был в худшем состоянии из всех, ему было трудно двигаться самостоятельно.

Ранее "Страна" писала, что танкер мог перевозить нефть нелегально.

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