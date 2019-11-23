С начала года более 700 украинцев попросили убежище в странах ЕС. Об этом сообщили на сайте Европейского офиса по поддержке убежища.

Всего в период с января по сентябрь 2019 миграционные службы ЕС+ получили более 500 тысяч запросов о предоставлении убежища, что на 10% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. От украинцев поступило 709 заявок.

"Доля заявлений, получивших положительное решение в первой инстанции (так называемый "рейтинг признания"), в этом году составил 34%, тогда как за девять месяцев 2018 года – 33%. Наибольшее число запросов на убежище поступило от граждан Сирии, Афганистана и Венесуэлы", – говорится в сообщении.

Всего на рассмотрении находится 9598 заявлений от украинских граждан. Лишь 9% (749) из них в первой инстанции получили одобрение.

Скриншот: ubr.ua

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