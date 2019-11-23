В Киевской духовной академии и семинарии 23 ноября открылась выставка, на которой представлены старинные иконы, награды и личные вещи предстоятеля (с 1992 по 2014 г.) Украинской православной церкви митрополита Владимира Сабодана. Об этом сообщается в Facebook центра информации УПЦ.

Выставка посвящена 84-летию со дня рождения и 5-й годовщине со дня смерти митрополита киевского и всея Украины Владимира. По словам управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), посетители могут посмотреть на личные вещи блаженнейшего, начиная с тех, которые принадлежали ему еще ребенком.

"Он был искренним украинцем. На выставке мы видим: он собирал все, что связано с Тарасом Шевченко, с украинской культурой. Митрополит Владимир искренне любил свою землю, свой народ и понимал, что будущее у украинского народа есть только тогда, когда народ будет верным той вере, которую принес на нашу землю святой равноапостольный князь Владимир. Митрополит Владимир был фигурой единения украинского народа", - отметил митрополит Антоний.

Заместитель директора Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины Сергей Гальченко обратил внимание на уникальность некоторых экспонатов выставки. В частности, коллекцию "Шевченкианы" - собрание изданий произведений поэта.

"У митрополита Владимира было желание делиться с ближними. Когда он узнал, что в библиотеке имени Шевченко не хватает изданий, он щедро, не один десяток изданий, подарил нам. Таким образом мы являемся хранителями этой части библиотеки блаженнейшего", - рассказал Гальченко.

А присутствовавший на открытии академик НАНУ Петр Толочко сказал, что на выставке представлено уникальное факсимильное издание Пересопницкого Евангелия, благословение на издание которого дал митрополит Владимир.

Фото: Facebook/ church.information.center

Ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев) рассказал о том, что Церковно-археологический музей был возрожден по благословению митрополита Владимира и первая коллекция была подарена покойным предстоятелем.

Глава Синодального отдела УПЦ "Церковь и культура" игумения Серафима (Шевчик) подчеркнула, что митрополит Владимир делал все для единства украинской земли.

"Среди экспонатов - драгоценный серебряный крест, который подарил блаженнейшему митрополиту Владимиру Константинопольский патриарх Варфоломей и оригинальное письмо, где вселенский патриарх обращается к блаженнейшему Владимиру как к собрату и сослужителю, как к единственному главе канонической церкви в Украине. На выставке представлены также панагии, которые дарили митрополиту Владимиру Александрийский, Иерусалимский патриархи, другие предстоятели церквей, их письма. Этого не стереть со страниц истории. Все эти экспонаты публично свидетельствуют, фактически взывают о правде и лжи, цитируя священное Писание, "Если мы замолчим, то камни закричат…", - сказала матушка Серафима.

Выставка проходит в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии (ул. Лаврская, 15, корпус №63). Время ее работы: с 14.30 до 19.30 (в будние дни). Вход бесплатный. Она продлится до 19 января.

Ранее "Страна" цитировала заявление министра культуры Владимира Бородянского о том, что Украинская православная церковь должна указать свою принадлежность к РПЦ в названии. Мы разбирались, с какой целью чиновник это сказал.