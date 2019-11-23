Сегодня, 23 ноября, в "Укрзализныце" приняли решение назначить 7 дополнительных поездов в период зимних праздников, а также продолжить маршрут 5 поездов. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Направлениями, которые обычно пользуются наибольшим спросом зимой, являются Одесса, Львов и Ужгород.

Так, согласно новому расписанию, поезд № 181/182 Киев - Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Из Киева он будет выезжать в 00:55 22, 23, 26, 27 декабря, а приезжать во Львов в 10:36.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд выедет в 07:46, а в Одессу прибудет в 17:55. Из Одессы он отправится в 11:03, а в Киев прибудет в 20:31.

Поезд № 216/215 Жмеринка - Киев будет курсировать 23 декабря в одну сторону: отправление в 14:20, прибытие в 19:28.

Поезд № 168 Львов - Одесса назначен на 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23; отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд № 202/201 Львов - Ужгород будет курсировать 29 декабря и 1 января. Отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10; отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 28 декабря. Отправление из Киева в 6:19, прибытие в Ковель в 14:48. Обратно - отправление из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

Поезд № 205/206 Покровск - Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 и 4 января. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин включил "Укрзализныцю" и НОТУ в список стратегических предприятий.

Также мы писали, что "Укрзализныця" сделала ежедневным поезд Львов-Перемышль, раньше ходивший только по воскресеньям.