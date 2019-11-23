Температура в Киеве упала ниже нуля, поэтому в городе открыли ежегодные пункты обогрева. Четыре таких точки заработали 22 ноября в Печерском районе столицы. Об этом сообщается на сайте районной госадминистрации.

В такие места может зайти и согреться каждый. Прежде всего, пункты предназначены для тех, кто оказался в сложном положении в осенне-зимний период. Посетителям точек обогрева предлагают горячий чай и печенье.

Список адресов в Печерском районе:

бульвар Марии Приймаченко, 3 (ЖЭК "Печерская брама"), телефон: 286-26-91;

улица Бассейная, 5-а (ЖЭК "Крещатик"), телефон: 253-56-05;

бульвар Дружбы Народов, 30/1 (ЖЭК "Печерскжилье"), телефон: 285-22-30;

переулок Никольский, 9 (ЖЭК "Липкижилсервис"), телефон: 288-50-25;

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