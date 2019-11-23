В Службе безопасности Украины опровергли сообщение о том, что водитель Lexus, протаранивший сегодня в Днепре около 10 автомобилей, приходится сыном сотрудника СБУ времен Януковича. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным правоохранителей, за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился крупный днепровский "обнальщик" - организатор нелегального конвертационного центра. Его бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.

Заказчики перечисляли фирме нарушителя определенные суммы по безналу, а она обналичивала их через сеть предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, "обнальщики" помогали своим клиентам (а это около 20 крупных коммерческих структур и несколько государственных и коммунальных предприятий региона) снизить налоговые платежи в бюджет.

Фото: dp.informator.ua

С санкции суда уже проведены обыски в офисе, квартирах и автомобилях "обнальщиков". Именно один из организаторов бизнеса во время следственных действий в его авто пытался сопротивляться и сбежать от полицейских. В итоге он повредил 10 автомобилей. При задержании мужчина угрожал оперативникам и рассказывал о якобы своих связях в правоохранительных органах.

В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили более 2,1 миллиона гривен. Кроме того, в офисных помещениях нашли валюту - больше миллиона в гривневом эквиваленте.

Следственное управление СБУ в Днепропетровской области под руководством областной прокуратуры продолжает следствие по ст.366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов), ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" вкратце излагала обстоятельства событий в Днепре.

Мы также рассказывали, как весной в Киеве пьяный подросток за рулем угнанного авто попытался скрыться от полиции, но в итоге протаранил их Prius.