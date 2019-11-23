Помимо двух уже названных СМИ причин (земля и Приватбанк), по которым миссия МВФ уехала из Украины без результатов, есть еще две. Куда более редко озвучиваемые, но не менее важные. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"СМИ говорят, что миссия МВФ уехала из Украины без результата по двум причинам, - пишет "Политика Страны". - Первая - отсутствуют гарантии, что Коломойскому в деле "Приватбанка" не пойдут на уступки.

Вторая - принятие рынка земли без права покупки земельных участков иностранцами (на первом этапе). В МВФ уверены, что данный факт значительно хуже, чем продление моратория, поскольку это приведет к скупке земли задешево агробаронами из Украины для дальнейших торговых операций с иностранцами. Недовольство МВФ в вопросе очевидно: зарубежные бизнесмены сами желают приобретать землю по сходной цене без всяких посредников.

Но, по данным "Страны" есть еще два вопроса, которые тормозят вопрос траншей МВФ даже, может быть, еще в большей степени, чем земля и Коломойский - это исход переговоров в Минском формате (будет ли достигнуты договоренности о реинтеграции Донбасса) и исход переговоров по продлению транзита газа.

Отметим, что отсутствие решения обоих вопросов резко увеличит зависимость Украины от МВФ, так как придется чем-то перекрывать "газовую дыру" из-за роста цен на газ и отсутствия платежей за транзит, а также продолжать тратить деньги на войну.

В тоже время, решение обоих вопросов зависимость от МВФ снижает и открывает дорогу к проведению более самостоятельной экономической политики. Особенно, если будут достигнуты договоренности о международном финансировании восстановления Донбасса, а также о прямых поставках российского газа со скидкой.

Таким образом, декабрь будет иметь определяющее значение для дальнейшего развития событий в Украине по многим направлениям".

Напомним, что ранее миссия МВФ в Киеве встретилась с руководством Нацбанка.

Также "Страна" писала, что МВФ требует принять закон, запрещающий передавать "Приватбанк" Коломойскому.