Миссия Международного валютного фонда, находившаяся в Украине с 14 по 22 ноября под руководством Рона ван Родена, отметила высокий прогресс, достигнутый в стране за последние несколько месяцев в продвижении реформ. Об этом говорится на сайте правительства Украины.

Также сообщается, что члены Миссии обратили внимание на продолжении взвешенной экономической политики руководства Украины.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - отметил глава Кабмина Алексей Гончарук.

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - добавил он.

Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой и Рона ван Родена, удалось достичь прогресса в дискуссиях о политике и реформах, которые могут стать основой новой программы МВФ (включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов), а также реформах для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.

Несмотря на бодрые отзывы Гончарука и ван Родена об итогах работы Миссии, Украине не удалось подписать с ней договоренность о новой программе Staff Level Agreement.

20 ноября премьер поспешил отрапортовать, что украинские чиновники близко подошли к достижению договоренности с МВФ на рабочем уровне.