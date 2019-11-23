Российский спутник "Космос-2422" сошел с орбиты и согрел. Об этом говорится в обращении главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС России, передает "Интерфакс".

Так, в министерстве обороны России утверждают, что схождение спутника с орбиты произошло в 01:15 по московскому времени над акваторией Тихого океана. Часть его фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы.

Уточним, что "Космос-2422" был запущен 21 июля 2006 года с аэродрома Плесецк. Причиной его падения военные называют то, что он выработал свой ресурс.

Напомним, 13 ноября заместитель гендиректора по производству ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Вадим Небога погиб в аварии на трассе в Волжском районе Самарской области.

Как сообщала "Страна", в NASA провели презентацию скафандров для полетов человека, которые хотят осуществить на Луну и Марс.