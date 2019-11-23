В Запорожской области был задержан и опознан мужчина, который грозился взорвать здание отделения полиции. Об этом сообщили на сайте областного управления Нацполиции.

В колл-центр СБУ позвонил неизвестный, который угрожал взорвать помещение Бильмацкого отделения полиции. Потенциальным террористом оказался коренной житель села Благовещенка, мужчина 1979 года рождения.

У пойманного злоумышленника изъяли тот самый телефон, с которого он позвонил в колл-центр.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Причины неизвестны, следствие продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что виновники взрыва в жилом доме в центре Киева могут сесть на 7 лет. Полиция завела дело.

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