В Одессе на затонувший танкер "Делфи", который потерпел аварию возле пляжа "Ланжерон" на фоне шторма, пришли посмотреть толпа местных жителей. Об этом сообщает УНН.

Фото: unn.com

Так, на пляже пришло около полусотни человек. Постепенно поступают новые, поскольку всем интересно глянуть на происходящее. Они фотографируют танкер и делают селфи на его фоне при помощь телефонов и профессиональных камер.

Фото: unn.com

По словам журналистов, на месте чувствовался стойкий запах топлива. Однако ни одного представителя полиции, ГСЧС или городской власти застать на месте происшествия не удалось.

Фото: unn.com

Ранее мы публиковали видео крушения у берегов Одессы танкера "Делфи". Также "Страна" рассказывала, что под Одессой из-за севшего на мель катера концентрация нефти в воде в 53 раза превысила норму.

Также "Страна" писала, что экологи из-за шторма не могут начать ликвидировать нефть в месте аварии танкера "Делфи" вблизи Одессы.