Людмила Игнатенко, чей муж Василий одним из первых тушил пожар на ЧАЭС в 1986 году, впервые после выхода мини-сериала НВО "Чернобыль" рассказала, как сложилась ее жизнь, и призналась, что из-за шумихи ей пришлось покинуть Киев. Интервью опубликовало ВВС.

По словам женщины, два года назад ей позвонила представительница HBO и попросила стать консультантом фильма о Чернобыле. Не зная истинных мотивов режиссеров, Игнатенко согласилась. Ранее родители покойного мужа уговорили ее принять предложение белорусской писательницы Светланы Алексиевич о создании автобиографии. Тогда Людмила была категорически против публично делиться сокровенным, но родителям Василия отказать не смогла.

Как известно, в основу сериала легла книга Алексиевич. Людмиле несколько раз звонили с HBO и интересовались определенными деталями. На этом ее участие в разработке фильма завершилось, как думала женщина. О своей ключевой роли Игнатенко узнала из рекламы - уже когда фильм был снят.

"Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Что так и так. "Мы снимаем фильм про тебя и твоего мужа", - недоумевает Людмила в разговоре с корреспондентом ВВС.

Игнатенко рассказала, что не давала HBO письменного согласия на экранизацию своей истории. А после выхода фильма она стала объектом преследования СМИ.

"Начались атаки на квартиру. И до такой степени дошло, что журналисты подставляли ногу в двери и записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм. Я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того, что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве", - призналась она.

Сам сериал ее разочаровал обилием неправды. "Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики", - поделилась эмоциями от просмотра женщина.

Ранее "Страна" писала о лжи и передергивании в нашумевшем сериале.

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